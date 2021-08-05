Олимпиада-2020: Украинка Лузан завоевала бронзу в спринте на каноэ
Украинка Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Людмила Лузан оказалась среди претенденток на награды еще по итогам квалификации на дистанции 200 м, где она показала третий общий результат. В полуфинале украинка подтвердила свой статус и выиграла свой заезд.
В финале Людмила Лузан оправдала надежды и с результатом 47,034 сек финишировала третьей и получила бронзу. Олимпийской чемпионкой стала американка Невин Гаррисон (45,932), серебро получила канадка Лоуренсом Винсент-Лапуан (46,786).
Медаль Людмилы Лузан стала для Украины 12-й на Олимпийских играх в Токио.
Ранее золото в категории до 87 кг выиграл борец греко-римского стиля Жан Беленюк. У еще одного борця-"классика" Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.
Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
- Напомним, 4 августа Жан Беленюк принес Украине первое золото в Токио.
- Также в среду еще один борец греко-римского стиля Парвиз Насибов выиграл для Украины серебро .
- Кроме этого, 4 августа украинки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу среди дуэтов в артистическом плавании.
- После этого борец Ирина Коляденко победила в бронзовом финале Олимпиады в категории до 62 кг.
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