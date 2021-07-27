Олимпиада-2020: Украинка Костевич установила на Играх в Токио невероятное достижение
Украинка Елена Костевич на Играх в Токио завоевала бронзу в стрельбе из пистолета в миксте и выиграла свою четвертую олимпийскую медаль в карьере
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Елена Костевич с Олегом Омельчуком завоевала в Японии бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м в миксте. Таким образом, украинка стала четырехкратной медалисткой Олимпийских игр.
Костевич завоевала золото в стрельбе из пистолета на 10 м в Афинах в 2004 году и выиграла две бронзы в Лондоне в 2012 году - в стрельбе с 10 м и 25 м.
Елена Костевич повторила достижение фехтовальщицы Ольги Харлан и спортсменки Инны Осипенко-Радомская, в которых также по четыре олимпийские медали. Наша саблистка есть золото, серебро и две бронзы. Байдарочница принесла Украине золото, два серебра и бронзу. Еще одну бронзу на Играх-2016 она выиграла за сборную Азербайджана.
Рекордсменкой сборной Украины остается Яна Клочкова, которая получила в плавании четыре золотые и одну серебряную награду.
- 27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.
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