Олимпиада-2020: Украинка Коляденко вышла в полуфинал на Играх в Токио в борьбе
Украинка Ирина Коляденко пробилась в полуфинал турнира по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В весовой категории до 62 кг украинка сначала на туше победила Аминат Аден из Нигерии. А в четвертьфинале Ирина Коляденко, также досрочно, одолела Лун Цзя из Китая и вышла в полуфинал.
В 1/2 Ирина Коляденко встретится с чемпионкой мира из Кыргызстана Айсулу Тинибековой.
За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
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Напомним, 2 августа украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров проиграл схватку за бронзовую медаль Олимпиады в Токио.
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