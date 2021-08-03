Олимпиада-2020: Украинка Коляденко вышла в полуфинал на Играх в Токио в борьбе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В весовой категории до 62 кг украинка сначала на туше победила Аминат Аден из Нигерии. А в четвертьфинале Ирина Коляденко, также досрочно, одолела Лун Цзя из Китая и вышла в полуфинал.

В 1/2 Ирина Коляденко встретится с чемпионкой мира из Кыргызстана Айсулу Тинибековой.

За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

Напомним, 2 августа украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров проиграл схватку за бронзовую медаль Олимпиады в Токио.

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