Олимпиада-2020: украинка Билодид не смогла выйти в финал Игр в Токио
В полуфинале Олимпийских игр в Токио украинка Дарья Билодид уступила японке Фуне Тонаки
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале Олимпиады-2020 в категории до 48 кг Дарья Билодид встречалась со своей главной соперницей - японкой Фуной Тонаки, которую она победила в финалах чемпионата мира в 2018 и 2019 годах.
Соперницы не смогли определить победительницу в основное время схватки. Было назначено дополнительное время до первого результативного приема. Его провела японка, которая победила на удержании иппоном.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид вышла в полуфинал Олимпийских игр в категории до 48 кг.
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