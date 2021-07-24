Олимпиада-2020: украинка Билодид не смогла выйти в финал Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале Олимпиады-2020 в категории до 48 кг Дарья Билодид встречалась со своей главной соперницей - японкой Фуной Тонаки, которую она победила в финалах чемпионата мира в 2018 и 2019 годах.

Соперницы не смогли определить победительницу в основное время схватки. Было назначено дополнительное время до первого результативного приема. Его провела японка, которая победила на удержании иппоном.

Напомним, 24 июля Дарья Билодид вышла в полуфинал Олимпийских игр в категории до 48 кг.

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