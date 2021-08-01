Олимпиада-2020: Украинка Бех-Романчук вышла в финал в прыжках в длину

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В квалификации в первой попытке Бех-Романчук показала результат 6,71 м, после чего сделала два заступа. Украинка вышла в финал с 10-го места, лучший результат в квалификации показала сербка Ивана Спанович - 7,00 м. Борьбу за медали продолжат 12 спортсменок. Финал состоится 3 августа.

За девять соревновательных дней Олимпиады-2020 сборная Украины выиграла шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.