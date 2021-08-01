Олимпиада-2020: Украинка Бех-Романчук вышла в финал в прыжках в длину
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук пробилась в финал Олимпийских игр в Токио в прыжках в длину
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В квалификации в первой попытке Бех-Романчук показала результат 6,71 м, после чего сделала два заступа. Украинка вышла в финал с 10-го места, лучший результат в квалификации показала сербка Ивана Спанович - 7,00 м. Борьбу за медали продолжат 12 спортсменок. Финал состоится 3 августа.
За девять соревновательных дней Олимпиады-2020 сборная Украины выиграла шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
- Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
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