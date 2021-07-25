Олимпиада-2020: Украинец Рейзлин вышел в полуфинал Игр в Токио
Украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в индивидуальных соревнованиях шпажистов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игорь Рейзлин в 1/16 финала победил швейцарца Бенджамина Штеффена - 15:11. В следующем раунде - одолел его соотечественника Макс Гейнцера - 15:12. А в четвертьфинале украинец оказался сильнее египтянина Мохаммеда Ельсаеда - 15:13 - и оказался в шаге от получения медали.
В полуфинале Игорь Рейзлин встретится с Романом Каннон из Франции. Встреча должна начаться в 13:00 по киевскому времени.
Игорь Рейзлин является вице-чемпионом мира 2019 года в командных соревнованиях и бронзовым медалистом ЧМ-2019 в индивидуальных соревнованиях.
Сейчас сборная Украины получила на Олимпиаде в Токио одну медаль - бронзу нашей команде принесла дзюдоистка Дарья Билодид.
- Напомним, 25 июля украинка Елена Костевич заняла четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.
- Украинский дзюдоист Георгий Зантарая выбыл в 1/8 финала Олимпиады.
- После этого, украинская теннисистка Элина Свитолина в стартовом матче Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде победила немку Лауру Зигмунд.
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