Олимпиада-2020: Украинец назвал решение CAS о своей дисквалификации абсурдным

Об этом Коваленко написал в facebook.

По его словам, он не сможет выступить 5 августа в соревнованиях по спортивной ходьбе, поскольку CAS окончательно отстранил его от участия в Олимпиаде-2020.

"Сегодня у меня забрали мое право представлять Украину 5 августа на Олимпийских играх. Ситуация абсурдная и несправедливая во всех отношениях. В 2020 и 2021 году я сдал минимум по 5 допинг-тестов. А в 2021 году их было 6 - 3 соревновательных и 3 внесоревновательных ", - написал Коваленко.

Он отметил, что Athletic Integrity Unit приняла решение не допустить его к старту в Токио том, что он не успел сдать вне соревнований пробу в 63-дневный период, а сдал за более короткий срок.

"Но как я мог знать, когда ко мне могут приехать допинг-офицеры, если это все закрытая информация. Как я мог успеть это сделать в 63-дневный период, если попал на Олимпийские игры-2020 за 60 дней до своего старта. Я боролся , я сделал все и команда юристов подготовила заявление, почти на 150 страниц с фактами, доказательствами, кучей документов о моей невиновности. Но суд CAS принял решение о недопуске к старту ", - констатировал Коваленко и пообещал выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике отстранил Назара Коваленко от соревнований за нарушение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которым спортсмен должен пройти вне соревнований три теста на допинг, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение десяти месяцев.

Коваленко с 2017-го до 2020 года года уже отбывал трехлетнее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

29 июля стало известно, что украинских легкоатлетов Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Чорномаз отстранили от Олимпийских игр в Токио за нарушение антидопинговых правил.