Олимпиада-2020: украинец Коростилев остановился в шаге от награды
Украинец Павел Коростылев занял четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпийских играх в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Павел Коростылев пробился в финал соревнований в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м с четвертым результатом. В финале украинец длительное время шел на второй позиции, однако, из-за неудачного последнего выстрела скатился на четвертую позицию и остался без медали.
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С результатом 198,9 Коростылев стал четвертым. Золото с олимпийским рекордом получил Джавад Фаруди из Индии - 244,8 очка. Серебро - у серба Дамира Микеча - 237,9. Бронзу получил китаец Вэй Пан - 217,6.
Олимпиада-2020
24 июля
пулевая стрельба
мужчины
Пистолет, 10 м
1. Джавад Фаруди (Иран) - 244,8
2. Дамир Микеч (Сербия) - 237,9
3. Вэй Пан (Китай) - 217,6
4. Павел Коростылев (Украина) - 198,9
- Напомним, 24 июля украинская дзюдоистка Дарья Билодид вышла в полуфинал Олимпийских игр в категории до 48 кг.
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