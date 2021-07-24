Олимпиада-2020: украинец Коростилев остановился в шаге от награды

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Павел Коростылев пробился в финал соревнований в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м с четвертым результатом. В финале украинец длительное время шел на второй позиции, однако, из-за неудачного последнего выстрела скатился на четвертую позицию и остался без медали.

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С результатом 198,9 Коростылев стал четвертым. Золото с олимпийским рекордом получил Джавад Фаруди из Индии - 244,8 очка. Серебро - у серба Дамира Микеча - 237,9. Бронзу получил китаец Вэй Пан - 217,6.

Олимпиада-2020

24 июля

пулевая стрельба

мужчины

Пистолет, 10 м

1. Джавад Фаруди (Иран) - 244,8

2. Дамир Микеч (Сербия) - 237,9

3. Вэй Пан (Китай) - 217,6

4. Павел Коростылев (Украина) - 198,9