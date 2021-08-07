Олимпиада-2020: Украина завоевала бронзу в артистическом плавании
Сборная Украины по артистическому плаванию выиграла бронзовую медаль в групповых упражнениях на Олимпийских играх в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Марта Федина, Анастасия Савчук, Елизавета Яхно, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Екатерина Резник показали в квалификации третий результат и были среди главных претенденток на медали по итогам произвольной программы.
В сумме украинки набрали 190.3018 балла и завоевали бронзу. Она стала первой на Олимпиадах для нашей сборной в этой дисциплине.
Золото у команды Олимпийского комитета России (196.0979), серебро - у Китая (193.5310).
За 15 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 17 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Серебро и бронзу выиграла спортсменка Людмила Лузан - она стала третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке, и финишировала второй на дистанции 500 м с Анастасией Четвериковой. Боксер Александр Хижняк получил серебро в весе до 75 кг.
В каратэ Анжелика Терлюга заняла второе место в категории до 55 кг, а Станислав Горуна стал третьим в весе до 75 кг. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Марта Федина и Анастасия Савчук среди дуэтов в артистическом плавании.
- Напомним, 4 августа Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу среди дуэтов в артистическом плавании.
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