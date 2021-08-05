Олимпиада-2020: Украина на Играх в Токио превзошла собственное медальное достижение в Рио-2016

Об этом сообщает Еспресо.TV,

В 2016 году в Бразилии украинцы выиграли 11 наград: 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовых. Наша команда заняла 31-е место в итоговом медальном зачете.

За 13 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 12 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.

Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.

Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, который вышел в финал в категории до 75 кг.

Успешной для сборной Украины стала Олимпиада-1996 в Аталанте, где наши спортсмены завоевали 9 золотых, 2 серебряные и 12 бронзовых медалей.

Напомним, 5 августа украинка Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м.

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