Олимпиада-2020: Трех украинцев отстранили от Игр в Токио из-за допинга
Украинских легкоатлетов Михаила Гаврилюка, Назара Коваленко и Наталью Пироженко-Чорномаз отстранили от Олимпийских игр в Токио за нарушение антидопинговых правил
Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.
Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике отстранил украинцев за нарушение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которым спортсмен должен пройти вне соревнований три теста на допинг, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение десяти месяцев.
На Олимпиаде-2020 не выступят Михаил Гаврилюк в метании молота, Назар Коваленко в спортивной ходьбе и Наталья Пироженко-Чорномаз, которая была запасной в эстафете 4х400 м.
- 26 июля стало известно, что украинская триатлонистка Юлия Елистратова пропустит Олимпиаду в Токио из-за подозрений в употреблении допинга.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.82
Покупка 26.82Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 31.68Продажа 32.04
- Актуальное
- Важное