Олимпиада-2020: Трех украинцев отстранили от Игр в Токио из-за допинга

Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины.

Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике отстранил украинцев за нарушение пункта 15 антидопинговых правил, согласно которым спортсмен должен пройти вне соревнований три теста на допинг, проводимых с интервалом не менее трех недель в течение десяти месяцев.

На Олимпиаде-2020 не выступят Михаил Гаврилюк в метании молота, Назар Коваленко в спортивной ходьбе и Наталья Пироженко-Чорномаз, которая была запасной в эстафете 4х400 м.