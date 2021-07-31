Олимпиада-2020: Свитолина в драматичном матче "выстрадала" бронзу Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Шестая ракетка мира из Украины встречалась в матче за бронзу с казахстанской теннисисткой, которая занимает в мировом рейтинге 20-ю позицию.

Свитолина не смогла оказать Рыбакиной достойное сопротивление в первом сете и проиграла 1: 6. Во второй партии украинка перехватила инициативу и повела в счете 5: 4. Рыбакина перевела игру на тай-брейк, но там сильнее оказалась украинка - 7: 6 (7: 5).



Третья партия также складывалась для Свитолиной неудачно. Она уступала 0: 3, однако вновь проявила характер, вырвала победу 6: 4 и получила олимпийскую бронзу. Украинка смогла реализовать только свой седьмой матч-бол.

За восемь соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 пять бронзовых наград. Кроме Свитолиной, медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.



Как отмечает Национальный олимпийский комитет, сегодняшняя "бронза" Элины Свитолиной является "первой олимпийской медалью в истории украинского тенниса".

Напомним, 29 июля Элина Свитолина уступила в полуфинале Олимпийских игр в Токио чешке Маркете Вондроушовий и поспорит за бронзу.

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