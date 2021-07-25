Олимпиада-2020: Свитолина стартовала в Токио с нервной победы
Украинская теннисистка Элина Свитолина в стартовом матче Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде победила немку Лауру Зигмунд
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первая ракетка Украины накануне выбыла из парных соревнований в дуэте с Дайаной Ястремской, а сегодня стартовала в одиночном разряде.
Свитолина в поединке против Зигмунд уверенно выиграла первый сет - 6: 3, однако отдала инициативу и уступила во втором - 5: 7.
В решающей партии шестая ракетка мира продолжала играть нестабильно. Украинка вела в счете 5: 2, однако позволила сопернице приблизиться вплотную. В конце Свитолина победила 6: 4 и вышла во второй раунд.
Сейчас сборная Украины получила на Олимпиаде в Токио одну медаль - бронзу в нашей команде принесла дзюдоистка Дарья Билодид.
- Напомним, 25 июля украинка Елена Костевич заняла четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.
- Украинский дзюдоист Георгий Зантарая выбыл в 1/8 финала Олимпиады .
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