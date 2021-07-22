Олимпиада-2020: Свитолина и другие украинки получили соперниц в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Токио состоялась жеребьевка олимпийского теннисного турнира, который стартует 24 июля.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом раунде встретится с Лаурой Зигемунд из Германии. Другая украинка - Даяна Ястремская сыграет с Лейлой Анне Фернандес из Канады.

В парном разряде Свитолина и Ястремская будут бороться за выход во второй раунд с Ализе Корне и Фионой Ферро из Франции. Другой украинский дуэт - сестры Людмила и Надежда Киченок стартуют на Олимпиаде игрой с Саней Мирзой и Анкитой Райной из Индии.

Напомним, 21 июля Элина Свитолина заявила, что несмотря на некоторый дискомфорт в олимпийской деревне, условия проживания в Токио ее устраивают .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb