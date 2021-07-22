Олимпиада-2020: Свитолина и другие украинки получили соперниц в Токио
Украинские теннисистки получили соперниц в первом раунде Олимпийских игр в Японии
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Токио состоялась жеребьевка олимпийского теннисного турнира, который стартует 24 июля.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в первом раунде встретится с Лаурой Зигемунд из Германии. Другая украинка - Даяна Ястремская сыграет с Лейлой Анне Фернандес из Канады.
В парном разряде Свитолина и Ястремская будут бороться за выход во второй раунд с Ализе Корне и Фионой Ферро из Франции. Другой украинский дуэт - сестры Людмила и Надежда Киченок стартуют на Олимпиаде игрой с Саней Мирзой и Анкитой Райной из Индии.
- Напомним, 21 июля Элина Свитолина заявила, что несмотря на некоторый дискомфорт в олимпийской деревне, условия проживания в Токио ее устраивают .
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