Олимпиада-2020: Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Игр в Токио

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины .

Флаг Украины на Олимпийском стадионе понесет 24-летняя Людмила Лузан. В Токио она получила две медали - серебро Анастасии Четвериков на каноэ-двойке на дистанции 500 м и бронзу на каноэ-одиночке на 200 м.

Лузан заявила, что это для нее большая честь.

"Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно ! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! с нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады я очень счастлива! ", - сказала Лузан.

Сборная Украины получила на Олимпийских играх-2020 19 наград - 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.

Золото нашей национальной команде в категории до 87 кг принес борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Серебро и бронзу выиграла спортсменка Людмила Лузан - она стала третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке, и финишировала второй на дистанции 500 м с Анастасией Четвериков. Боксер Александр Хижняк получил серебро в весе до 75 кг. Елена Старикова финишировала второй в спринте в велотреке.

В каратэ Анжелика Терлюга заняла второе место в категории до 55 кг, а Станислав Горуна стал третьим в весе до 75 кг. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.

Также бронзовые медали Украины принесли легкоатлетка Ярослава сваи магучие в прыжках в высоту, дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Марта Федина и Анастасия Савчук среди дуэтов в артистическом плавании, которые также стали третьими в составе сборной Украины является групповых упражнениях.

Церемония закрытия Олимпиады-2020 состоится сегодня и начнется в 14:00.

Напомним, 8 августа Елена Старикова завоевала серебро в спринте в велотреке на Олимпийских играх в Токио.

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