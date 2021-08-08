Олимпиада-2020: Стало известно, кто понесет флаг Украины на церемонии закрытия Игр в Токио
Знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия Олимпийских игр в Токио станет спортсменка Людмила Лузан
Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины .
Флаг Украины на Олимпийском стадионе понесет 24-летняя Людмила Лузан. В Токио она получила две медали - серебро Анастасии Четвериков на каноэ-двойке на дистанции 500 м и бронзу на каноэ-одиночке на 200 м.
Лузан заявила, что это для нее большая честь.
"Честно скажу, не ожидала. Когда мне об этом сообщили, я прыгала от счастья. Хочу сказать, что я тоже не ожидала, что все так сложится для меня в Токио и я смогу завоевать две из двух возможных для меня олимпийских наград. Это невероятно ! Сегодня я с гордостью буду нести флаг нашей страны! с нетерпением жду этот момент. Это яркое завершение токийской Олимпиады я очень счастлива! ", - сказала Лузан.
Сборная Украины получила на Олимпийских играх-2020 19 наград - 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей.
Золото нашей национальной команде в категории до 87 кг принес борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Серебро и бронзу выиграла спортсменка Людмила Лузан - она стала третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке, и финишировала второй на дистанции 500 м с Анастасией Четвериков. Боксер Александр Хижняк получил серебро в весе до 75 кг. Елена Старикова финишировала второй в спринте в велотреке.
В каратэ Анжелика Терлюга заняла второе место в категории до 55 кг, а Станислав Горуна стал третьим в весе до 75 кг. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.
Также бронзовые медали Украины принесли легкоатлетка Ярослава сваи магучие в прыжках в высоту, дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Марта Федина и Анастасия Савчук среди дуэтов в артистическом плавании, которые также стали третьими в составе сборной Украины является групповых упражнениях.
Церемония закрытия Олимпиады-2020 состоится сегодня и начнется в 14:00.
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Напомним, 8 августа Елена Старикова завоевала серебро в спринте в велотреке на Олимпийских играх в Токио.
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