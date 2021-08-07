Олимпиада-2020: США и Франция определили победителя баскетбольного турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финальном матче Олимпиады-2020 сборная США переиграла Францию со счетом 87:82.

В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (29 очков), Джейсон Тэйтум (19 очков), Джру Холидей (11 очков) и Дэмьен Лиллард (11 очков). Во Франции самыми результативными стали Руди Гобер (16 очков), Эван Фурнье (16 очков) и Гершон Ябуселе (13 очков).

Сборная США выиграла Олимпиаду в четвертый раз подряд.