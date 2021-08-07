Олимпиада-2020: США и Франция определили победителя баскетбольного турнира
Сборная США победила Францию в финале мужского баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финальном матче Олимпиады-2020 сборная США переиграла Францию со счетом 87:82.
В составе победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (29 очков), Джейсон Тэйтум (19 очков), Джру Холидей (11 очков) и Дэмьен Лиллард (11 очков). Во Франции самыми результативными стали Руди Гобер (16 очков), Эван Фурнье (16 очков) и Гершон Ябуселе (13 очков).
Сборная США выиграла Олимпиаду в четвертый раз подряд.
- Напомним, 5 августа мужская сборная США победила Австралию в полуфинале Олимпийских игр с разницей в 15 очков
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.75
Покупка 26.75Продажа 27
-
EUR
Покупка 31.49Продажа 31.93
- Актуальное
- Важное