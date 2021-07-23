Олимпиада-2020: сборная Украины прошла на параде участников церемонии открытия Игр в Токио. ФОТО
Сборная Украины прошла по Олимпийскому стадиону в Токио на торжественной церемонии открытия летних Олимпийских игр
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В столице Японии проходит торжественная церемония открытия летних Олимпийских игр-2020. В параде участников соревнований приняла участие сборная Украины, которая уже появилась на Олимпийском стадионе.
Флаг Украины на церемонии пронесли олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Елена Костевич и чемпион мира по фехтованию на шпагах Богдан Никишин.
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Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа. Украину в Токио представляют 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах). Наши спортсмены будут выступать в бадминтоне, боксе, вольной и греко-римской борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте (шоссе, трек, маунтенбайк), академической гребле, гребле на байдарках и каноэ, спортивной гимнастике, художественной гимнастике, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, плавании, артистическом плавании, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, прыжках в воду, прыжках на батуте, современном пятиборье, теннисе, настольном теннисе, триатлоне и фехтовании.
Фото - Getty Images, Reuters
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