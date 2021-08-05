Олимпиада-2020: сборная США с камбэком вышла в баскетбольный финал Игр в Токио
Мужская сборная США победила Австралию в полуфинале Олимпийских игр, уступая с разницей в 15 очков
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В полуфинале олимпийского баскетбольного турнира сборная США победила Австралию со счетом 97:78. По ходу матча главные фавориты Олимпиады уступали с разницей в 15 очков.
У победителей лучшими на площадке были Кевин Дюрант (23 очка и 9 подборов), Девин Букер (20 очков), Джру Холидей (11 очков, 8 подборов и 8 передач) и Крис Миддлтон (11 очков). У австралийцев самыми результативными стали Патрик Миллз (15 очков), Данте Екзам (14 очков) и Джок Лондейл (11 очков).
В другом полуфинале встретятся сборные Франции и Словении.
- Напомним, 3 августа сборная США по баскетболу победила Испанию в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио.
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