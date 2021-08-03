Олимпиада-2020: Сборная США победила Испанию в четвертьфинале баскетбольного турнира

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборная США обыграла действующих чемпионов мира из Испании со счетом 95:81. Американцы уступали испанцам после первого периода - 19:21, но затем перехватили инициативу и довели матч до победы.

Самым результативным игроком матча стал испанец Рики Рубио, на счету которого 38 очков. В составе сборной США лучшим был Кевин Дюрант, набравший 29 баллов.

За выход в финал американцы поспорят с победителем матча Австралия - Аргентина.

Напомним, 28 июля в сеть попали фото из раздевалки сборной Словении по баскетболу, которая отпраздновала первую победу на Олимпийских играх с водкой и кальяном.

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