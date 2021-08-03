Олимпиада-2020: Сборная США победила Испанию в четвертьфинале баскетбольного турнира
Сборная США по баскетболу победила Испанию в четвертьфинале Олимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная США обыграла действующих чемпионов мира из Испании со счетом 95:81. Американцы уступали испанцам после первого периода - 19:21, но затем перехватили инициативу и довели матч до победы.
Самым результативным игроком матча стал испанец Рики Рубио, на счету которого 38 очков. В составе сборной США лучшим был Кевин Дюрант, набравший 29 баллов.
За выход в финал американцы поспорят с победителем матча Австралия - Аргентина.
- Напомним, 28 июля в сеть попали фото из раздевалки сборной Словении по баскетболу, которая отпраздновала первую победу на Олимпийских играх с водкой и кальяном.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.77
Покупка 26.77Продажа 27
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.05
- Актуальное
- Важное