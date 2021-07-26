Олимпиада-2020: самая титулованная украинка Харлан сенсационно покинула Игры в Токио
Украинская саблистка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинка Ольга Харлан уступила в первой же своей схватке на Олимпиаде-2020. Саблистка проиграла китаянке Ян Хеньюй со счетом 12:15. После сенсационного поражения украинка прекратила выступления на Играх в Токио.
За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Она является самой титулованной украинской спортсменкой.
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На Олимпиаде-2020 сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.
С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 32-е место.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- 25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020 .
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