Олимпиада-2020: самая титулованная украинка Харлан сенсационно покинула Игры в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Украинка Ольга Харлан уступила в первой же своей схватке на Олимпиаде-2020. Саблистка проиграла китаянке Ян Хеньюй со счетом 12:15. После сенсационного поражения украинка прекратила выступления на Играх в Токио.



За свою карьеру Ольга Харлан завоевала 4 олимпийские медали (1 золото, 1 серебро и 2 бронзы), является шестикратной чемпионкой мира и восьмикратной чемпионкой Европы. Она является самой титулованной украинской спортсменкой.

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На Олимпиаде-2020 сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.

С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 32-е место.

Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.

25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020 .

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