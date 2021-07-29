Олимпиада-2020: Романчук заявил, что ему мало бронзы на Играх в Токио

Об этом сообщает Общественное Спорт.

По словам Романчука, он рассчитывал в финале на 800 м вольным стилем превзойти собственный олимпийский рекорд - 7 мин 41,28 сек - который установил в Токио в полуфинальном заплыве.

"Не удалось реализовать себя полностью. Мой полуфинальный результат так и остался олимпийским рекордом. Конечно, были надежды на то, что смогу его улучшить, но такие обстоятельства - впереди 1500 м и будем на них настраиваться", - сказал Романчук.

Он добавил, что шел к своей олимпийской медали 18 лет.

"С шести лет занимаюсь плаванием, пришел к своему тренеру, который сейчас здесь со мной, с которым мы достигли этих результатов. Без него этого не было. Конечно, всегда хочется лучше, но теперь будем настраиваться на свою коронную дистанцию", - подытожил Романчук, который на двух подряд чемпионатах мира в 2017 и 2019 годах выигрывал на дистанции 1500 м вольным стилем серебряные награды.

За шесть соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.

Напомним, 29 июля Михаил Романчук получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем.

Позже выяснилось, что Романчук принес сборной Украины первую с 2004 года олимпийскую медаль в плавании.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb