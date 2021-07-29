Олимпиада-2020: Романчук принес Украине четвертую медаль Игр в Токио
Украинский пловец Михаил Романчук получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Михаил Романчук в финале преодолел 800 м за 7 мин 42,33 сек и финишировал третьим. Еще один украинец - Сергей Фролов - с результатом 7.45,11 стал шестым.
Золото получил американец Роберт Финке - 7.41,87, серебро у итальянца Грегорио Пальтриньери - 7.42,11.
Романчук вышел в финал с лучшим результатом и олимпийским рекордом - 7.41,28.
Ранее сборная Украины завоевала на Олимпиаде-2020 еще три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
Олимпиада-2020
29 июля
Плавание
Мужчины
800 м вольным стилем
1. Роберт Финке (США) - 7.41,87
2. Грегорио Пальтриньери (Италия) - 7.42,11
3. Михаил Романчук (Украина) - 7.42,33
6. Сергей Фролов (Украина) - 7.45,11
- Напомним, 28 июля Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийский игр в Токио.
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