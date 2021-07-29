Олимпиада-2020: Романчук принес Украине четвертую медаль Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Михаил Романчук в финале преодолел 800 м за 7 мин 42,33 сек и финишировал третьим. Еще один украинец - Сергей Фролов - с результатом 7.45,11 стал шестым.

Золото получил американец Роберт Финке - 7.41,87, серебро у итальянца Грегорио Пальтриньери - 7.42,11.

Романчук вышел в финал с лучшим результатом и олимпийским рекордом - 7.41,28.

Ранее сборная Украины завоевала на Олимпиаде-2020 еще три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Олимпиада-2020

29 июля

Плавание

Мужчины

800 м вольным стилем

1. Роберт Финке (США) - 7.41,87

2. Грегорио Пальтриньери (Италия) - 7.42,11

3. Михаил Романчук (Украина) - 7.42,33

6. Сергей Фролов (Украина) - 7.45,11