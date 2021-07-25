Олимпиада-2020: Рейзлин принес Украине вторую медаль Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В поединке за бронзовую награду украинец встречался с итальянцем Андреа Сантарелли. Игорь Рейзлин победил 15:12 и принес Украине вторую медаль на Олимпиаде в Токио.

Рейзлин в 1/16 финала победил швейцарца Бенджамина Штеффена - 15:11. В следующем раунде - одолел его соотечественника Макс Гейнцера - 15:12. В четвертьфинале украинец оказался сильнее египтянина Мохаммеда Ельсаеда - 15:13. В полуфинале Игорь Рейзлин встречался с Романом Каннон из Франции и уступил 10:15.

37-летний Рейзлин является вице-чемпионом мира 2019 года в командных соревнованиях и бронзовым медалистом ЧМ-2019 в индивидуальных соревнованиях.

Первую награду Украины на Олимпиаде-2020 24 июля принесла дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг.

25 июля Игорь Рейзлин вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио в индивидуальных соревнованиях шпажистов.

После этого, Игорь Рейзлин проиграл в полуфинале Олимпиады-2020 французу Роману Каннон.

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