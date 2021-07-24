Олимпиада-2020: посольство РФ в Японии потребовало убрать Крым с карты Украины
Посольство России в Японии требует убрать оккупированый Крым с карты Украины на официальном сайте Олимпийских игр
С соответствующим заявлением выступило посольство РФ в Японии в facebook.
Посольство России заявило, что опубликованная на официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио карта, где оккупированный Крым включен в состав Украины, "является некорректной".
На сайте Олимпийских игр Крым сначала отделили от материковой части Украины, но после протестов исправили ошибку.
В Международном олимпийском комитете назвали "границу" с полуостровом на карте "досадной ошибкой провайдера, которая была немедленно исправлена".
- Напомним, 22 июля возник скандал из-за того, что МОК выложил карту мира , где между Украиной и оккупированным Крымом есть межа, обозначающая границу.
- 23 июля Международный олимпийский комитет убрал на официальном сайте с карты Украины "границу" с оккупированным Россией Крымом.
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