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Олимпиада-2020: полуфинальный матч Свитолиной перенесли из-за жары

28 июля, 2021 среда
22:20
Спорт Свитолина

Полуфинальный матч Элины Свитолиной на Олимпиаде-2020 состоится на 4 часа позже, чем было запланировано, его перенесли из-за жары

Об этом сообщает btu.org.ua .

Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпиады-2020 в Токио. Матч между шестой ракеткой мира Свитолиной и Маркетой Вондроушовой, которая идет в мировом рейтинге 42-й, состоится 29 июля. По результатам личных встреч впереди украинка - 3:1.

Матч состоится на Центральном корте Олимпиады третьим запуском. Начало игрового дня в 15:00 по местному времени (09:00 по Киеву). Ранее старт игрового дня был запланирован на 11:00 (05:00 по Киеву).

"С четверга матчи в Токио будут начинаться в 15:00 по местному времени в связи с жаркой погодой. Это решение было принято после общения с МОК, организаторами Игр, олимпийской вещательной службой, а также игроками, судьями, медицинскими экспертами и другими заинтересованными сторонами" , - говорится в сообщении.

За пять соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

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Токио-2020
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