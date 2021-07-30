Олимпиада-2020: пловцы Романчук и Фролов вышли в финал 1500-метровки

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Романчук вышел в финал с первого места с результатом 14.45,99. Сергей Фролов показал результат 14.51,83 с и вышел в финал с 6-го места.



В финал попали 8 лучших участников. Финальный заплыв на 1500 м состоится 1 августа.



Олимпийские игры-2020



Токио, Япония



1500 м, вольный стиль, мужчины



Квалификация



1. Михаил Романчук (Украина) - 14.45,99



2. Фоберт Финке (США) - 14.47,20



3. Флориан Велброк (Германия) - 14.48,53



6. Сергей Фролов (Украина) - 14.51,83

Напомним, 29 июля Михаил Романчук получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем.

Позже выяснилось, что Романчук принес сборной Украины первую с 2004 года олимпийскую медаль в плавании.

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