Олимпиада-2020: пловцы Романчук и Фролов вышли в финал 1500-метровки
Украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов вышли в финал 1500-метровки вольным стилем на Олимпиаде-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Романчук вышел в финал с первого места с результатом 14.45,99. Сергей Фролов показал результат 14.51,83 с и вышел в финал с 6-го места.
В финал попали 8 лучших участников. Финальный заплыв на 1500 м состоится 1 августа.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
1500 м, вольный стиль, мужчины
Квалификация
1. Михаил Романчук (Украина) - 14.45,99
2. Фоберт Финке (США) - 14.47,20
3. Флориан Велброк (Германия) - 14.48,53
6. Сергей Фролов (Украина) - 14.51,83
- Напомним, 29 июля Михаил Романчук получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем.
- Позже выяснилось, что Романчук принес сборной Украины первую с 2004 года олимпийскую медаль в плавании.
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