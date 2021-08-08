Олимпиада-2020: Определился победитель общего медального зачета Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Команда США получила на Олимпиаде-2020 113 наград - 39 золотых, 41 серебряную и 33 бронзовые и опередила в заключительный день соревнований Китай, с 88 наградами (38, 32, 18) финишировал вторым. Третьей на Играх в Токио стала Япония (27,14, 17).

Украина получила 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых наград и заняла 44-е место. Однако, по общему количеству медалей наши олимпийцы стали 16-ми.

Получив 19 медалей, сборная Украины повторила достижение Олимпиады-2012, где у нашей команды также было 19 наград - 5 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых медалей.

На Олимпиаде-2016 в Рио украинцы получили лишь 11 наград - 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

Успешной для сборной Украины стала Олимпиада-1996 в Атланте, где наши спортсмены завоевали 9 золотых, 2 серебряные и 12 бронзовых медалей.

Последнюю медаль на Олимпиаде в Токио для нашей команды 8 августа выиграла Елена Старикова, которая получила серебро в спринте в велотреке.

Золото нашей национальной команде в категории до 87 кг принес борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Серебро и бронзу выиграла спортсменка Людмила Лузан - она стала третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке, и финишировала второй на дистанции 500 м с Анастасией Четвериковой. Боксер Александр Хижняк получил серебро в весе до 75 кг.

В каратэ Анжелика Терлюга заняла второе место в категории до 55 кг, а Станислав Горуна стал третьим в весе до 75 кг. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.

Также бронзовые медали Украины принесли легкоатлетка Ярослава сваи магучие в прыжках в высоту, дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Марта Федина и Анастасия Савчук среди дуэтов в артистическом плавании, которые также стали третьими в составе сборной Украины является групповых упражнениях.





Напомним, 8 августа Елена Старикова завоевала серебро в спринте в велотреке на Олимпийских играх в Токио.

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