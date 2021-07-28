Олимпиада-2020: Определилась соперница Свитолиной в полуфинале, неудачница покинула корт на коляске
Украинская теннисистка Элина Свитолина встретится в полуфинале Олимпийских игр с Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая победила Паулу Бадосу из-за отказа испанки продолжить матч
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вондроушова выиграла у Бадосы первый сет со счетом 6: 3. Испанка не смогла выйти на вторую партию - ей стало плохо из-за жары, теннисистка покинула корт лишь при посторонней помощи - сидя на коляске.
Матч между шестой ракеткой мира Свитолиной и Вондроушовой, которая идет в мировом ретинге 42-й, состоится 29 июля. По личным встречам впереди украинка - 3: 1.
За пять соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
- Напомним, 28 июля Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийский игр в Токио.
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