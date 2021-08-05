Олимпиада-2020: МОК требует от российских телеканалов объяснений из-за унижения тяжелоатлетки-трансгендера
Международный олимпийский комитет потребовал от российских телеканалов объяснений из-за унижения новозеландской тяжелоатлетки Лорел Хаббард, которая стала первым трансгендером на Олимпийских играх
Об этом сообщает BBC .
МОК раскритиковал российские телеканалы за оскорбления в адрес Лорел Хаббард, которая сменила пол с мужского на женский и выступала на Олимпиаде-2020 в Токио в тяжелой атлетике.
Российские каналы показали сразу несколько передач, в которых оскорбляли Хаббард и людей нетрадиционной ориентации, в частности, знаменитого британского прыгуна в воду Тома Дэйли.
Один из ведущих на Первом канале одел парик, изображая Хаббард, и назвал трансгендеров "психопатами, которых нужно лечить".
"Мы связались с нашим партнером по вещанию в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть основополагающие принципы Олимпийской хартии, мы принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем то, что Токио-2020 включил разнообразие и инклюзивность в модель Олимпийских игр", - говорится в заявлении МОК.
Лорел Хаббард в весовой категории свыше 87 кг не осуществила ни одной удачной попытки и завершила соревнования в Токио с нулевым результатом.
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