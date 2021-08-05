Олимпиада-2020: МОК требует от российских телеканалов объяснений из-за унижения тяжелоатлетки-трансгендера

Об этом сообщает BBC .

МОК раскритиковал российские телеканалы за оскорбления в адрес Лорел Хаббард, которая сменила пол с мужского на женский и выступала на Олимпиаде-2020 в Токио в тяжелой атлетике.

Российские каналы показали сразу несколько передач, в которых оскорбляли Хаббард и людей нетрадиционной ориентации, в частности, знаменитого британского прыгуна в воду Тома Дэйли.

Один из ведущих на Первом канале одел парик, изображая Хаббард, и назвал трансгендеров "психопатами, которых нужно лечить".

"Мы связались с нашим партнером по вещанию в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть основополагающие принципы Олимпийской хартии, мы принимаем соответствующие меры. Мы приветствуем то, что Токио-2020 включил разнообразие и инклюзивность в модель Олимпийских игр", - говорится в заявлении МОК.

Лорел Хаббард в весовой категории свыше 87 кг не осуществила ни одной удачной попытки и завершила соревнования в Токио с нулевым результатом.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb