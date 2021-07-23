Олимпиада-2020: МОК на сайте Игр "вернул" оккупированный Крым Украине
Международный олимпийский комитет принял на официальном сайте с карты Украины "границу" с оккупированным Россией Крымом
В этом можно убедиться на официальном сайте Олимпиады-2020 .
Накануне вокруг карты Украины на официальном сайте Олимпийских игр вспыхнул скандал из-за того, что оккупированный Крым был отделен от остальной территории страны.
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Организаторы уже исправили ошибку. Сейчас во всплывающем окне Olympics Cheer Zone "граница" между Украиной и полуостровом исчез.
- Напомним, 22 июля возник скандал из-за того, что МОК выложил карту мира , где между Украиной и оккупированным Крымом есть предел, обозначающий границу.
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