Олимпиада-2020: МОК на карте "отделил" оккупированный Крым от Украины

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На карте видно, что оккупированный Крым отделен от Украины "рубежом".



Карта размещена на официальном сайте МОК.





21 июля в Японии состоялись первые соревнования летних Олимпийских игр.

Сборная Гвинеи отказалась от участия в летних Олимпийских играх в Токио.