Олимпиада-2020: Лысенко принесла Украине первую победу на Играх в Токио в боксе
Анна Лысенко стала первой представительницей сборной Украины по боксу, которая одержала победу на Олимпийских играх в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Анна Лысенко в весовой категории до 69 кг победила в 1/8 финала Умаиму Бель Ахбиб из Марокко - 5: 0.
В четвертьфинале украинка 30 июля встретится с Бусеназ Сюрменели из Турции.
Победа Лысенко стала для сборной Украины первой на Олимпиаде-2020.
К этому украинцы Николай Буценко (до 57 кг) и Ярослав Харциз (до 63 кг) проиграли в стратовых поединках на Играх.
В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
-
Напомним, 27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.85
Покупка 26.85Продажа 27.06
-
EUR
Покупка 31.59Продажа 31.97
- Актуальное
- Важное