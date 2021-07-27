Олимпиада-2020: Лысенко принесла Украине первую победу на Играх в Токио в боксе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Анна Лысенко в весовой категории до 69 кг победила в 1/8 финала Умаиму Бель Ахбиб из Марокко - 5: 0.

В четвертьфинале украинка 30 июля встретится с Бусеназ Сюрменели из Турции.

Победа Лысенко стала для сборной Украины первой на Олимпиаде-2020.

К этому украинцы Николай Буценко (до 57 кг) и Ярослав Харциз (до 63 кг) проиграли в стратовых поединках на Играх.

В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Напомним, 27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.

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