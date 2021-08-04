Олимпиада-2020: Коляденко завоевала для Украины 11-ю медаль Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В среду, 4 августа, Ирина Коляденко в бронзовом финале Олимпиады по вольной борьбе в категории до 62 кг встречалась с представительницей Латвии Анастасией Григорьевой, которая дважды выигрывала бронзу чемпионата мира.

Украинка победила латвийку - 3:1 - и принесла Украине 11-ю награду Олимпиады-2020.

В Токио украинка сначала на туше победила Аминат Аден из Нигерии. А в четвертьфинале, также досрочно, одолела Лун Цзя из Китая. Однако в полуфинальной схватке она проиграла чемпионке мира-2019 Айсулу Тинибековой из Кыргызстана.

Всего за 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила 11 наград. Золото в категории до 87 кг выиграл борец греко-римского стиля Жан Беленюк. У еще одного борца-"классика", Парвиза Насибова, серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

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