Олимпиада-2020: Хижняк побывал в нокдауне, но обеспечил Украине медаль Игр в Токио
Украинский боксер Александр Хижняк вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио и гарантировал себе награду
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинале в категории до 75 кг Александр Хижняк победил раздельным решением судей доминиканца Еури Мартинеса - 4: 1. В третьем раунде рефери отсчитал Украинский противоречивый нокдаун, после того, как соперник ударил его ниже пояса.
Несмотря на это, Хижняк вышел в полуфинал и обеспечил себе медаль. В боксерском турнире неудачники 1/2 финала сразу получают бронзу.
В полуфинале Александр Хижняк 5 августа встретится с филиппинцем Еумиром Марсиаль.
По итогам девяти соревновательных дней Олимпиады сборная Украины имеет шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на теннисистка Элина Свитолина.
- Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
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