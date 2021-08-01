Олимпиада-2020: Хижняк побывал в нокдауне, но обеспечил Украине медаль Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинале в категории до 75 кг Александр Хижняк победил раздельным решением судей доминиканца Еури Мартинеса - 4: 1. В третьем раунде рефери отсчитал Украинский противоречивый нокдаун, после того, как соперник ударил его ниже пояса.

Несмотря на это, Хижняк вышел в полуфинал и обеспечил себе медаль. В боксерском турнире неудачники 1/2 финала сразу получают бронзу.

В полуфинале Александр Хижняк 5 августа встретится с филиппинцем Еумиром Марсиаль.

По итогам девяти соревновательных дней Олимпиады сборная Украины имеет шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на теннисистка Элина Свитолина.