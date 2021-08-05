Олимпиада-2020: каратистка Терлюга взяла серебро на Играх в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Финальная схватка Олимпиады-2020 в весе до 55 кг закончилась победой болгарки Ивет Горановой над Анжеликой Терлюгой (5:1). Этот результат принес Украине серебряную медаль.



Серебряная медаль Терлюги - это первая награда Украины в каратэ на Олимпиадах.

В полуфинале Анжелика Терлюга в весовой категории до 55 кг встречалась с двукратной бронзовой медалисткой чемпионатов мира Вэн Цзуюнь из Тайваня. При счете 4:4 украинка вышла в финал судейским решением.



Анжелика Терлюга в групповом раунде победила Садву Сайед из Египта (1:0), японку Михо Мияхару (4:0) и свела вничью поединки с Молдир Жангбирбай из Казахстана (4:4) и австрийкой Беттиной Планк (1:1).

За 13 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 13 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. Еще у одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.

Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.

Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, который вышел в финал в категории до 75 кг.

Напомним, 5 августа украинка Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м.

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