Олимпиада-2020: Каратистка Терлюга гарантировала Украине награду Игр в Токио
Украинская каратистка Анжелика Терлюга вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио и обеспечила себе как минимум бронзовую медаль
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Анжелика Терлюга на групповом раунде победила Садву Сайед из Египта (1: 0), японку Михо Мияхара (4: 0) и свела вничью столкновения с Молдир Жангбирбай из Казахстана (4: 4) и астрийкой Беттиной Планк (1: 1).
Украинка вышла в полуфинал с первого места в группе и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.
Сегодня в 14:20 украинка проведет полуфинальный поединок.
За 13 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 12 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.
Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.
Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, вышел в финал в категории до 75 кг.
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Напомним, 5 августа украинка Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м.
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