Олимпиада-2020: каратист Горуна вышел в полуфинал и обеспечил себе медаль

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Станислав Горуна лидирует в своей группе и уж точно не опустится ниже второго места. Украинец победил японца Кена Нишимура (2: 1) и американца Скотта Томаса (2: 1), а также завершил вничью поединок с венгром Габором Харспатаки (0: 0).



Горуну осталось провести схватку против египтянина Абделазиза Абдаллы. По результатам решающей схватки будет определяться его итоговое место в группе. В полуфинал выходят спортсмены, занявшие первые два места в квалификационной группе



Горуна уже гарантировал себе место в полуфинале, а это значит, что украинец обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. Полуфинальные и финальная схватки стартуют сегодня в 14:20.

За 14 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 13 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Каратистка Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг.



Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.

Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, который вышел в финал в категории до 75 кг.

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