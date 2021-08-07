Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
Перед заключительным днем Олимпийских игр в Токио сборная Украины входит в топ-20 команд по общему количеству наград
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборная Украины имеет 1 золотую, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей и занимает 43-е место. Однако, по общему количеству награду наша олимпийская команда занимает 16-ю позицию.
Лидирует в медальном зачете Китай (38 золотых, 31 серебряная и 18 бронзовых медалей), вторые США (36, 39, 33), третья - Япония (27, 12, 17).
Украине единственное золото в категории до 87 кг принес борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Серебро и бронзу выиграла спортсменка Людмила Лузан - она стала третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке, и финишировала второй на дистанции 500 м с Анастасией Четвериков. Боксер Александр Хижняк получил серебро в весе до 75 кг.
В каратэ Анжелика Терлюга заняла второе место в категории до 55 кг, а Станислав Горуна стал третьим в весе до 75 кг. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.
Также бронзовые медали Украины принесли легкоатлетка Ярослава сваи магучие в прыжках в высоту, дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Марта Федина и Анастасия Савчук среди дуэтов в артистическом плавании, которые также стали третьими в составе сборной Украины является групповых упражнениях.
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