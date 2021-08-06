Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам четырнадцати дней соревнований Олимпийских игр в Токио сборная Украины получила 1 золотую, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За 14 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 14 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Каратистка Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг.
Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.
Третье место в турнире среди мужчин в весовой категории до 75 кг занял каратист Станислав Горуна.
Кроме того, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, вышедший в финал в категории до 75 кг.
С 1 золотой, 3 серебряными и 10 бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете сороковое место.
Лидирует с 36 золотыми, 26 серебряными и 17 бронзовыми медалями Китай.
- 6 августа украинский каратистка Анита Серегина не смогла квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2020.
- После этого украинский прыгун в воду Алексей Середа уверенно прошел в полуфинал Олимпийских игр.
- Украинский каратист Станислав Горуна выиграл бронзовую медаль турнира среди мужчин в весовой категории до 75 кг.
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