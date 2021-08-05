Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За 13 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 13 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. Еще у одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Каратистка Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг.



Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.

Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украине гарантировал боксер Александр Хижняк, который вышел в финал в категории до 75 кг.



С 1 золотой, 3 серебряными и 9 бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете тридцать шестое место.



Лидирует с 34 золотыми, 24 серебряными и 16 бронзовыми медалями Китай.





Напомним, 5 августа украинка Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м.

После этого украинская каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль в весовой категории до 55 кг.

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