Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За десять дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины выиграла шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

2 августа украинский спортсмен Михаил Кохан преодолел квалификацию в метании молота на Олимпиаде-2020.

2 августа украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров проиграл схватку за бронзовую медаль Олимпиады в Токио

С 1-й серебряной и 5-ю бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете шестидесятое место.Лидирует с 29-ю золотыми, 17-ю серебряными и 16-ю бронзовыми медалями Китай.

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