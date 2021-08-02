Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам десяти дней соревнований Олимпийских игр в Токио сборная Украины получила 1 серебряную и 5 бронзовых медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За десять дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины выиграла шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.С 1-й серебряной и 5-ю бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете шестидесятое место.
Лидирует с 29-ю золотыми, 17-ю серебряными и 16-ю бронзовыми медалями Китай.
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