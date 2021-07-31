Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам восьми дней соревнований Олимпийских игр в Токио сборная Украины имеет пять бронзовых медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 31 июля, пятую бронзу Украине принесла теннисистка Элина Свитолина в одиночном разряде.
Ранее награды выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.
В общем медальном зачете лидирует Китай - 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вторая - Япония (17, 5, 8), третьи - США (16, 17, 13), Украина - 65-я.
- Напомним, 31 июля Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.
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