Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 31 июля, пятую бронзу Украине принесла теннисистка Элина Свитолина в одиночном разряде.

Ранее награды выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.

В общем медальном зачете лидирует Китай - 21 золотая, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей. Вторая - Япония (17, 5, 8), третьи - США (16, 17, 13), Украина - 65-я.



