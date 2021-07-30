Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За семь соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.



С тремя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 58-е место.

Лидирует с 18-ю золотыми, 9-ю серебряными и 11-ю бронзовыми медалями Китай.





30 июля украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов вышли в финал 1500-метровки вольным стилем на Олимпиаде-2020.