Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам семи соревновательных дней Олимпийских игр в Токио сборная Украины завоевала четыре бронзовые медали
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За семь соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.
С тремя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 58-е место.
Лидирует с 18-ю золотыми, 9-ю серебряными и 11-ю бронзовыми медалями Китай.
- 30 июля украинские пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов вышли в финал 1500-метровки вольным стилем на Олимпиаде-2020.
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