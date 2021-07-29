Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам шести дней соревнований Олимпийских игр в Токио сборная Украины завоевала четыре бронзовые медали
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За шесть соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.
С тремя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете пятьдесят четвёртой место.
Лидирует с 15-ю золотыми, 7-ю серебряными и 9-ю бронзовыми медалями Китай.
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Напомним, 29 июля Михаил Романчук получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем.
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