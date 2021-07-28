Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За пять соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.



С тремя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете пятьдесят первое место.

Лидирует с тринадцатью золотыми, четырьмя серебряными и пятью бронзовыми медалями Япония.



Напомним, 28 июля Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийский игр в Токио.