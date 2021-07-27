Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, а также Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м.

С тремя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете сорок седьмое место.

Лидирует с десятью золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями Япония.





Напомним, 27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.

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