Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам четырех дней соревнований Олимпийских игр в Токио сборная Украины завоевала три бронзовые медали
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, а также Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м.
С тремя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете сорок седьмое место.
Лидирует с десятью золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями Япония.
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Напомним, 27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.
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