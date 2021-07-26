Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам трех соревновательных дней Олимпийских игр в Токио сборная Украины одержала две бронзовые медали
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.
С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете сорок второй место.
Лидирует по семима золотыми, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями США.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- 25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020 .
- 26 июля саблистка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.
- 26 июля украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады-2020 в Токио.
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