Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
По итогам двух соревновательных дней Олимпийских игр в Токио сборная Украины одержала две бронзовые медали
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.
С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете тридцать первое место.
Лидирует с шестью золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями Китай.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- 25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020.
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