Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.

С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете тридцать первое место.

Лидирует с шестью золотыми, одной серебряной и четырьмя бронзовыми медалями Китай.





Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.

25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020.

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