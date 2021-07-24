Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
После первого соревновательного дня Олимпийских игр в Токио сборная Украины имеет одну бронзовую награду
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Первую медаль на Олимпиаде-2020 Украина принесла дзюдоистка Дарья Билодид, которая завоевала бронзу в категории до 48 кг.
В общем медальном зачете Украина делит с несколькими командами 19-е место. Лидирует с тремя золотыми и одной бронзовой наградой Китай.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид вышла в полуфинал Олимпийских игр в категории до 48 кг.
- В полуфинале Олимпийских игр в Токио Билодид уступила японке Фуни Тонаци .
- Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
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