Олимпиада-2020: Гимнаст из Украины принес Израиля историческое золото Игр в Токио
Израильский гимнаст Артем Долгопят, который родился в Украине, получил золотую награду на Олимпийских играх в Токио в вольных упражнениях
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В финале Долгопят получил за свое выступление в вольных упражнениях 14,933 балла. Он опередил по дополнительным показателям Рейдерлея Сапату из Испании, который набрал аналогичную сумму. Бронзу получил китаец Сяо Жотен (14,766).
Артем Долгопят родился 16 июня 1997 на Днепре. Занимается спортивной гимнастикой с 2003 года. Тренировался в Днепре и Славутиче. После эмиграции в Израиль живет в Ришон ле-Ционе.
Золото Долгопят оказалось для Израиля первым в истории, добытым на Олимпийских играх в спортивной гимнастике.
За девять соревновательных дней Олимпиады-2020 сборная Украины имеет шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и теннисистка Элина Свитолина.
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Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
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