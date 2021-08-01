Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Олимпиада-2020: Гимнаст из Украины принес Израиля историческое золото Игр в Токио

Олимпиада-2020: Гимнаст из Украины принес Израиля историческое золото Игр в Токио

1 августа, 2021 воскресенье
13:22
Спорт

Израильский гимнаст Артем Долгопят, который родился в Украине, получил золотую награду на Олимпийских играх в Токио в вольных упражнениях

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В финале Долгопят получил за свое выступление в вольных упражнениях 14,933 балла. Он опередил по дополнительным показателям Рейдерлея Сапату из Испании, который набрал аналогичную сумму. Бронзу получил китаец Сяо Жотен (14,766).

Артем Долгопят родился 16 июня 1997 на Днепре. Занимается спортивной гимнастикой с 2003 года. Тренировался в Днепре и Славутиче. После эмиграции в Израиль живет в Ришон ле-Ционе.

Золото Долгопят оказалось для Израиля первым в истории, добытым на Олимпийских играх в спортивной гимнастике.

За девять соревновательных дней Олимпиады-2020 сборная Украины имеет шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и теннисистка Элина Свитолина.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



 
Токио-2020
вольные упражнения
Читайте также:
31 июля, 2021 суббота
Внучка Лукашенко вышла замуж
31 июля, 2021 суббота
Ломаченко узнал имя следующего соперника
31 июля, 2021 суббота
Новый главнокомандующий ВСУ Залужный назвал свои приоритеты на этом посту
Киев
+30
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.73
    Покупка 26.73
    Продажа 26.98
  • EUR
    Покупка 31.67
    Продажа 32.07
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
1 августа
16:00
Куда больше всего продают сексуальных рабынь из Украины. Названы страны
15:47
Обновлено
Белорусская спортсменка Тимановская рассказала в Токио правду о НОК Лукашенко. Ее пытаются депортировать из Японии
15:31
Туристы из Днепра застряли в аэропорту на острове Крит, - СМИ
15:07
Андрей Шевченко
Шевченко попрощался со сборной Украины
14:39
коронавирус
В Эстонии изобрели назальный спрей для защиты от коронавируса
14:15
В Турции из-за пожаров начали эвакуировать туристов
13:49
Беспилотник атаковал танкер возле побережья Омана, есть погибшие
12:54
Под Одессой вспыхнул масштабный пожар на складах
12:31
Олимпиада-2020: Украинский борец Темиров проиграл в полуфинале Игр в Токио
12:15
стрельба в США
В США в кинотеатре застрелили звезду TikTok и его подругу
11:50
Афганистан
В Афганистане талибы нанесли ракетный удар по аэропорту Кандагара
11:27
Возле побережья Греции произошло мощное землетрясение
11:15
Олимпиада-2020: Украинка Бех-Романчук вышла в финал в прыжках в длину
10:55
За полгода украинцы перевели из-за рубежа $6,2 млрд
10:28
Словакия возобновила пассажирское сообщение с Украиной
10:13
Зеленский отреагировал на первое украинское серебро на Олимпиаде-2020
09:56
вакцинция
За сутки в Украине сделали 68,5 тыс. прививок от COVID-19
09:37
Армения обвинила Азербайджан в обстрелах на границе
09:17
Роман Яремчук
Лидер сборной Украины перешел за 17 млн евро в "Бенфику"
08:50
В Украине за сутки зафиксировано 484 новых случая COVID-19
08:28
Олимпиада-2020: Украинский борец вышел в полуфинал Игр в Токио
08:14
31 июля на фронте: ранен украинский военный
07:57
Олимпиада-2020: Хижняк побывал в нокдауне, но обеспечил Украине медаль Игр в Токио
07:38
Армин Лашет
Преемник Меркель пригрозил России новыми санкциями за давление на Украину
07:10
Романчук принес Украине первое серебро Олимпиады-2020
2021, суббота
31 июля
23:13
Зеленскому напомнили, что заказчики покушения на Катю Гандзюк сих пор не наказаны
22:59
Украина не рассматривает вариант закупки газа в России, - Юрий Витренко
22:51
Эксклюзив
Volkswagen Golf на евробляхах сбил человека с велосипедом на "зебре" в Киеве
22:34
Ровно три года назад облили кислотой Катерину Гандзюк
22:11
В Краматорске флаг Украины поднимут на флагштоке высотой 80 м
21:50
Внучка Лукашенко вышла замуж
21:23
За издевательства над котенком житель Лубен получил полгода ареста
21:00
Переходить на новый календарь надо вместе с православными братьями, - глава УГКЦ Святослав
20:37
"Во имя России-матушки и Владимира Путина". На столичной Оболони парень из Марьинки стрелял из пистолета по "хо*лам"
20:22
В Кропивницком пункты вакцинации обустроили в автобусах
20:00
Олимпиада-2020: Как выглядит медальный зачет Игр в Токио
19:57
В украинском Причерноморье построят крупнейшую в Европе ферму по выращиванию креветок
19:38
Как подтвердить происхождение средств для покупки земельного участка. Что будет проверять нотариус
19:23
Фрэнсис Фукуяма: Тихановская - госпожа президент, Лукашенко - надо уйти
19:00
Инфографика
Михаил Романчук
Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 1 августа
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV